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https://sport.mail.ru/news/tennis/28503122/
21 января 2017, 9:17 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Давид Гоффин взял верх над Иво Карловичем

11-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффин, обыграл хорвата Иво Карловича, занимающего 21-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2, 6/4 и вышел в четвёртый круг «мэйджора» в Мельбурне.

11-я ракетка мира бельгиец Давид <span class=error>Гоффин</span> обыграл хорвата <span class=error>Иво</span> Карловича занимающего 21-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/2 6/4 и вышел в четвёртый круг мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 27 минут. За это время 26-летний Гоффин сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 37-летний Карлович 25 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В 1/8 финала Australian Open Гоффин скрестит ракетки с австрийцем Домиником Тимом.
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