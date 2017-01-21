Australian Open. Давид Гоффин взял верх над Иво Карловичем
11-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффин, обыграл хорвата Иво Карловича, занимающего 21-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2, 6/4 и вышел в четвёртый круг «мэйджора» в Мельбурне.
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Встреча длилась 1 час 27 минут. За это время 26-летний Гоффин сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре
В 1/8 финала Australian Open Гоффин скрестит ракетки с австрийцем Домиником Тимом.
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