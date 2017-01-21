Australian Open. Давид Гоффин взял верх над Иво Карловичем

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Встреча длилась 1 час 27 минут. За это время 26-летний Гоффин сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 37-летний Карлович 25 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В 1/8 финала Australian Open Гоффин скрестит ракетки с австрийцем Домиником Тимом.