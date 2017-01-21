Доминик Тим продолжает борьбу на «мэйджоре» в Мельбурне
Восьмая ракетка мира, австриец Доминик Тим, обыграл француза Бенуа Пэру, занимающего 47-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 4/6, 6/4, 6/4 в третьем раунде Открытого первенства Австралии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время теннисисты выполнили по десять эйсов. Про этом 23-летний Тим трижды ошибся при подаче и реализовал восемь
Следующим соперником Тима на Australian Open станет бельгиец Давид Гоффин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter