Доминик Тим продолжает борьбу на «мэйджоре» в Мельбурне

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Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время теннисисты выполнили по десять эйсов. Про этом 23-летний Тим трижды ошибся при подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов, а его оппонент допустил девять двойных ошибок и сделал брейков. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Тима на Australian Open станет бельгиец Давид Гоффин.