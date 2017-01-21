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https://sport.mail.ru/news/tennis/28503061/
21 января 2017, 9:02 | Теннис | GoTennis.ru

Доминик Тим продолжает борьбу на «мэйджоре» в Мельбурне

Восьмая ракетка мира, австриец Доминик Тим, обыграл француза Бенуа Пэру, занимающего 47-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 4/6, 6/4, 6/4 в третьем раунде Открытого первенства Австралии.

Восьмая ракетка мира австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> обыграл француза <span class=error>Бенуа</span> Пэру занимающего 47-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/1 4/6 6/4 6/4 в третьем раунде Открытого первенства Австралии. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время теннисисты выполнили по десять эйсов. Про этом 23-летний Тим трижды ошибся при подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов, а его оппонент допустил девять двойных ошибок и сделал брейков. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Тима на Australian Open станет бельгиец Давид Гоффин.
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