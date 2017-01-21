Хачанов и Кузнецов проиграли в 1/16 финала Australian Open в парах
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Кузнецов не смогли пробиться в 1/8 финала Australian Open в парном разряде.
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В матче второго круга россияне уступили представителям США Сэму Куэрри и Дональду Янгу со счетом 6:7 (5:7), 4:6. В следующем раунде американцы встретятся с австралийцами Алексом Болтом и Брэдли Мозли.
Australian open, первый в сезоне турнир серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн), завершится 29 января.
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