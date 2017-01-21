Австралия. Павлюченкова и Бабош вышли в 1/8 финала турнира
Российско-венгерский дуэт в составе Анастасии Павлюченковой и Тимеа Бабош взял верх над немкой Татьяной Марией и француженкой Полин Парментье со счётом 6/4, 6/2 во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
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За 1 час 5 минут матча Павлюченкова и Бабош сделали один эйс, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре
Следующими соперницами Павлюченковой и Бабош на Australian Open станут либо чешка Люси Шафаржова и американка Бетани
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