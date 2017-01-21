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https://sport.mail.ru/news/tennis/28503017/
21 января 2017, 8:42 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Павлюченкова и Бабош вышли в 1/8 финала турнира

Российско-венгерский дуэт в составе Анастасии Павлюченковой и Тимеа Бабош взял верх над немкой Татьяной Марией и француженкой Полин Парментье со счётом 6/4, 6/2 во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

<nobr>Российско-венгерский</nobr> дуэт в составе Анастасии Павлюченковой и <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бабош</span> взял верх над немкой Татьяной Марией и француженкой Полин Парментье со счётом 6/4 6/2 во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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За 1 час 5 минут матча Павлюченкова и Бабош сделали один эйс, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и сделали один брейк.

Следующими соперницами Павлюченковой и Бабош на Australian Open станут либо чешка Люси Шафаржова и американка Бетани Маттек-Сэндс, либо итальянка Сара Эррани и бельгийка Кирстен Флипкенс.
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