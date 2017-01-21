Австралия. Павлюченкова и Бабош вышли в 1/8 финала турнира

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За 1 час 5 минут матча Павлюченкова и Бабош сделали один эйс, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и сделали один брейк.