Веснина проиграла Брэди в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
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Веснина, посеянная 14-й, в третьем раунде проиграла американке Дженнифер Брэди со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Матч продолжался 1 час 24 минуты.
Следующей соперницей Брэди будет хорватка Мирьяна
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