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21 января 2017, 8:16 | Теннис | Р-Спорт

Веснина проиграла Брэди в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Российская теннисистка Елена <span class=error>Веснина</span> не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии проходящего в Мельбурне. Увеличить
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Веснина, посеянная 14-й, в третьем раунде проиграла американке Дженнифер Брэди со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Следующей соперницей Брэди будет хорватка Мирьяна Лучич-Барони.
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