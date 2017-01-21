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https://sport.mail.ru/news/tennis/28502921/
21 января 2017, 8:15 | Теннис | Р-Спорт

Серена Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.

В субботу вторая ракетка турнира в матче третьего круга переиграла свою соотечественницу Николь Гиббс со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте один час три минуты.

В матче за выход в четвертьфинал Уильямс сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой (16).
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