Серена Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

В субботу вторая ракетка турнира в матче третьего круга переиграла свою соотечественницу Николь Гиббс со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте один час три минуты.

В матче за выход в четвертьфинал Уильямс сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой (16).