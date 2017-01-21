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21 января 2017, 7:49 | Теннис | Р-Спорт

Макарова победила Цибулкову в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Макарова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянка Екатерина <span class=error>Макарова</span> вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису который проходит в Мельбурне. Увеличить
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В матче третьего раунда Макарова, посеянная 30-й, победила шестую ракетку турнира словачку Доминику Цибулкову со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты.

Следующей соперницей Макаровой будет победительница матча Каролина Возняцки (Дания, 17-я сеяная) — Йоханна Конта (Великобритания, 9).

Также в четвертый раунд вышла чешка Барбора Стрыцова (16), переигравшая француженку Каролин Гарсию (21) — 6:2, 7:5.
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