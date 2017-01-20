Роджер Федерер: Я до последнего верил, что Новаку удастся отыграться
Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал результат матча между Новаком Джоковичем и Денисом Истоминым во втором раунде Australian Open.
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«Этот результат стал для меня неожиданностью. Мне очень нравится Денис, он прелесть. В раздевалке его тоже все любят, потому что он очень доброжелателен. К тому же он отличный теннисист и умеет подбирать нужные удары, но я всё равно был очень удивлён.
Я рад за Дениса. А вот для Новака это поражение было очень обидным. Честно говоря, я до последнего верил, что ему удастся отыграться. Но поэтому мы и любим теннис. Поэтому люди приходят на стадионы или смотрят его по телевизору. Никогда не знаешь, что может произойти. У аутсайдера всегда есть шанс, даже в матче с фаворитом. Поэтому я сам являюсь фанатом спорта, — приводит слова Федерера
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