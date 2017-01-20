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https://sport.mail.ru/news/tennis/28500653/
20 января 2017, 21:11 | Теннис | Sports.kz

Чемпионы Казахстана по теннису определились в Астане

В Астане завершился зимний чемпионат Казахстана по теннису среди взрослых.

Победителями зимнего чемпионата Казахстана по большому теннису стали Камила Керимбаева из Шымкента и Тимур Хабибулин из Алматы.

В одиночном женском финале Керимбаева обыграла алматинку Дарью Детковскую — 6:1, 6:3. На сегодняшний день Керимбаева является 346-й ракеткой мира. Третье место заняла алматинка Александра Гринчишина.

Камила Керимбаева, чемпионка Казахстана:
— Финальные матчи всегда очень сложные, потому что это все-таки финал. И соперница неплохая, раз она доходит до финала. Я хорошо сыграла. Очень довольна результатом.

В мужском одиночном разряде свой титул защитил Тимур Хабибулин. В решающем поединке он выиграл у Романа Хасанова из Шымкента — 6:4, 6:2. В мировом рейтинге Хабибулин занимает 973-е место. Замкнул тройку призеров Денис Евсеев из Алматы.

Тимур Хабибулин, чемпион Казахстана:
— Был непростой матч. Удалось справиться в первую очередь с собой. И удалось выиграть сегодня, вчера и позавчера. Каждый матч был очень непростой, но у меня получилось выиграть.

В парном разряде победителями стали Алексей Кедрюк и Тимур Хабибулин, Камила Керимбаева и Дарья Детковская. Напомним, что ведущие теннисисты Казахстана не принимали участие в чемпионате, так как выступают на международных турнирах.

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