Чемпионы Казахстана по теннису определились в Астане

Победителями зимнего чемпионата Казахстана по большому теннису стали Камила Керимбаева из Шымкента и Тимур Хабибулин из Алматы.



В одиночном женском финале Керимбаева обыграла алматинку Дарью Детковскую — 6:1, 6:3. На сегодняшний день Керимбаева является 346-й ракеткой мира. Третье место заняла алматинка Александра Гринчишина.



Камила Керимбаева, чемпионка Казахстана:

— Финальные матчи всегда очень сложные, потому что это все-таки финал. И соперница неплохая, раз она доходит до финала. Я хорошо сыграла. Очень довольна результатом.



В мужском одиночном разряде свой титул защитил Тимур Хабибулин. В решающем поединке он выиграл у Романа Хасанова из Шымкента — 6:4, 6:2. В мировом рейтинге Хабибулин занимает 973-е место. Замкнул тройку призеров Денис Евсеев из Алматы.



Тимур Хабибулин, чемпион Казахстана:

— Был непростой матч. Удалось справиться в первую очередь с собой. И удалось выиграть сегодня, вчера и позавчера. Каждый матч был очень непростой, но у меня получилось выиграть.



В парном разряде победителями стали Алексей Кедрюк и Тимур Хабибулин, Камила Керимбаева и Дарья Детковская. Напомним, что ведущие теннисисты Казахстана не принимали участие в чемпионате, так как выступают на международных турнирах.