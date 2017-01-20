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20 января 2017, 18:28 | Теннис | Р-Спорт

Комментатор, сравнивший теннисистку Винус Уильямс с гориллой, уволен с ESPN

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Телеканал ESPN уволил американского комментатора Дуга Адлера, сравнившего американскую теннисистку Винус Уильямс с гориллой во время матча Открытого чемпионата Австралии, сообщает АФП.

МОСКВА 20 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Телеканал <span class=error>ESPN</span> уволил американского комментатора Дуга Адлера сравнившего американскую теннисистку <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> с гориллой во время матча Открытого чемпионата Австралии сообщает <span class=error>АФП</span>. Увеличить
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Адлер допустил данное сравнение во время матча второго круга Australian Open-2017 между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фёгеле (6:3, 6:2). Заявления 58-летнего комментатора и бывшего теннисиста вызвали шквал критики в адрес канала в интернете.

Сам Адлер заявил, что сказал в эфире не «gorilla» (горилла), а «guerrilla» (партизан). ESPN уволил комментатора, заявив, что он «должен был быть более осторожным при выборе слов».
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