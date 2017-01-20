Триумф Федерера и долгий путь Кузнецовой

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МАТЧ ДНЯ

Рекорд по продолжительности матча в женском одиночном разряде принадлежит, если верить официальному сайту турнира, Светлане Кузнецовой и Франческе Скьявоне. Шесть лет назад они провели на корте 4 часа и 44 минуты. Закончилось тогда все для россиянки печально — Светлана проиграла с шести матчболов. Сегодня в поединке против Елены Янкович в какой-то момент было трудно избавиться от эффекта «дежавю».

В заключительном сете сербка повела 3:0, а у Кузнецовой не получалось буквально ничего — ни подача, ни удары с задней линии. И это при том, что в каждой из первых двух партий она вела с двойным брейком. Правда, первый выиграть удалось чудом — Янкович подвел прием, а вот втором Светлана упустила подачу на матч, а затем и вовсе проиграла семь геймов подряд, поставив под угрозу выход в следующий круг.

Но это женский теннис, а значит, победа даже в одном гейме может перевернуть все с ног на голову. Вытащив гейм на своей подаче с тройного (!) брейк-поинта, Кузнецова вгрызлась в эту встречу. Вместо без малого пяти часов получилось «всего» 3 и 36 минут, но результат в этот раз гораздо лучше.

ДОСТИЖЕНИЕ ДНЯ

Соперницей Кузнецовой в четвертом круге будет Анастасия Павлюченкова, которая впервые в своей карьере вышла в эту стадию Australian Open. В 2011-м в третьем круге она оступилась в матче с чешкой Иветой Бенешовой, в 2014-м на ее пути оказалась будущая полуфиналистка Агнешка Радванска. На этот раз матчей между двумя «сеянными» соперницами в верхней половине сетки было всего два — и один из них как раз между Элиной Свитолиной и Павлюченковой.

Россиянка чаще рисковала и пробивала навылет, особенно удавался в этом смысле прием второй подачи украинки. До поры до времени лишь собственные ошибки не позволяли Павлюченковой вырваться вперед, но затем занервничала Элина — все реже попадала первым мячом, все чаще промахивалась в, казалось бы, простых моментах, допускала ошибки в тех ситуациях, в которых обычно играет точно.

Простой победы, впрочем, не получилось. Во второй партии Свитолина воспользовалась расслабленностью соперницы, взяла четыре гейма кряду, а в третьей сумела отыграть четыре матчбола. И все же с пятой попытки Анастасия оформила победу — 7:5, 4:6, 6:3.

«СТАРИЧОК» ДНЯ

«Одним из главных недостатков Роджера, если можно так сказать, является возраст, — говорил перед матчем между Федерером и Томашем Бердыхом тренер чеха Горан Иванишевич. — Есть вещи, которые тебе лучше удаются, когда ты молод — у тебя выше скорость и сильнее удары».

Бердых моложе своего соперника на четыре года, но ни скорости, ни яркой игры показать ему не удалось. И дело вовсе не в том, что чех выглядел плохо. Знаменитый швейцарец явно соскучился по теннису, болельщикам и «Большим шлемам». Он поймал кураж и буквально летал по корту, словно назло всем, кто вспоминает про его возраст.

А Томаш… Он старался, но это больше походило на противостояние трудолюбивого хорошиста и гениального отличника — без шансов. На победу в трех сетах (6:2, 6:4, 6:4) Федереру понадобилось всего 90 минут.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДНЯ

Самый популярный вопрос, которым задаются теперь в Мельбурне и его окрестностях, — стало ли Энди Маррэю легче после вылета из турнира его прошлогоднего победителя Новака Джоковича. Шотландец едва не зевнул от скуки, когда ему его задали, и отметил, что для него ничего не изменилось. Первые три круга дались ему довольно легко — он не отдал пока ни одного сета, а понервничать болельщиков заставил лишь в второй партии дебютного матча против Ильи Марченко, где дело дошло до тай-брейка.

Но на этот раз у Энди горели глаза, как горят обычно у ребенка, увидевшего свою самую любимую машинку. Сэм Керри, возможно, не мог оказать первой ракетке мира достойного сопротивления, зато подавал сильно и мощно. А что еще нужно человеку с лучшим приемом в мире, чтобы рядовой третий круг превратился в увлекательное приключение?

«Когда вы встречаетесь с человеком с непредсказуемой подачей, это всегда непросто. Вам нужно разгадывать загадки снова и снова», — сказал довольный Маррэй на корте после победы (6:4,6:2,6:4).

ЦИТАТА ДНЯ

«После такой встречи можно и на пробежку отправиться, — пошутила Кузнецова в послематчевом интервью на корте. — Нужно будет окунуться в ледяную ванну, а я терпеть этого не могу. Несмотря на то, что я русская, ненавижу все, что связано с холодом».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

23 подачи на вылет сделал Жо-Вилфрид Цонга в матче третьего круга против американца Джека Сока и в итоге победил в четырех партиях.

3 часа и 36 минут понадобилось Светлане Кузнецовой, чтобы обыграть сербку Елену Янкович и оформить выход в четвертый раунд.