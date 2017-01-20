Роджер Федерер: Чувствую, что готов к поединку с Нишикори

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«Думал ли я, что смогу так сыграть? Не знаю, но всегда лучше играю против игроков Топ-уровня вроде Бердыха. И мне это удалось. Я ничего не ждал от своего возвращения на корт, а просто много тренировался и работал над собой. Я счастлив, что всё получилось именно так. Я даже сам себя удивил.

За шесть-семь месяцев перерыва я очень соскучился по своим коллегам, турнирам и их организаторам, болельщикам — всё это стоило того, чтобы вернуться на корт.

Что касается матча против Кеи, то могу сказать, что он очень хорошо провёл последние пару сезонов. Он отличный теннисист, и наш матч тоже будет отличным. Я чувствую, что готов к этому поединку, — приводит слова Федерера официальный сайт соревнований.