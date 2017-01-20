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20 января 2017, 17:24 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: Я удивлён результатом Джоковича, но для меня это ничего не меняет

Британец Энди Маррей прокомментировал поражение серба Новака Джоковича во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> прокомментировал поражение серба <span class=error>Новака</span> Джоковича во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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«По сути, лично для меня ничего не изменилось. Мы с ним могли встретиться только в финале, так что я не очень переживаю по этому поводу.

Если же предположить, что я дойду до финала, то это всё меняет. Ведь мы нередко встречались именно в решающем матче. Однако сегодня мне предстояло играть не с Новаком, а с Сэмом, поэтому я сосредоточился на нём. Мне нужно было придерживаться своего плана на игру и продемонстрировать хороший теннис, и я это сделал.

Конечно, я был удивлён его результатом, ведь у него великолепная статистика на этом турнире. Видимо, ему отлично подходят местные условия. Мне сложно судить о ситуации, потому что я видел всего несколько розыгрышей из всего матча.

Несомненно, это поражение на турнире «Большого шлема» его расстроит, ведь здесь ему бы хотелось показывать лучшие результаты. Тем не менее, в прошлом году он выиграл «Мастерс» в Канаде, дошёл до финалов US Open и Итогового чемпионата ATP.

На протяжении последних шести-семи месяцев он демонстрирует прекрасную игру, просто она не настолько стабильна, как это было в последние три года. Нельзя же ждать от него, что он проведёт на высочайшем уровне всю свою карьеру. Да, некоторые его результаты кажутся весьма неожиданными, но всё не так плохо, — приводит слова Маррея официальный сайт турнира.
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