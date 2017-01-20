Энди Маррей: Я удивлён результатом Джоковича, но для меня это ничего не меняет

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«По сути, лично для меня ничего не изменилось. Мы с ним могли встретиться только в финале, так что я не очень переживаю по этому поводу.

Если же предположить, что я дойду до финала, то это всё меняет. Ведь мы нередко встречались именно в решающем матче. Однако сегодня мне предстояло играть не с Новаком, а с Сэмом, поэтому я сосредоточился на нём. Мне нужно было придерживаться своего плана на игру и продемонстрировать хороший теннис, и я это сделал.

Конечно, я был удивлён его результатом, ведь у него великолепная статистика на этом турнире. Видимо, ему отлично подходят местные условия. Мне сложно судить о ситуации, потому что я видел всего несколько розыгрышей из всего матча.

Несомненно, это поражение на турнире «Большого шлема» его расстроит, ведь здесь ему бы хотелось показывать лучшие результаты. Тем не менее, в прошлом году он выиграл «Мастерс» в Канаде, дошёл до финалов US Open и Итогового чемпионата ATP.