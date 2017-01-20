Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28497836/
20 января 2017, 16:49 | Теннис | Р-Спорт

Тарпищев остался доволен игрой Хачанова, Рублева и Медведева на Australian Open

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил агентству «Р-Спорт», что его порадовала игра россиян Карена Хачанова, Андрея Рублева и Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии.

Ни один из россиян не пробился в третий круг на Australian Open. До второго круга добрались Рублев и Хачанов. Медведев, Константин Кравчук, Андрей Кузнецов, Михаил Южный и Дмитрий Турсунов уступили в первом круге.

«Дело в том, что молодежь только формируется, ребята в отдельных матчах показывают хорошую игру. Действиями Хачанова, Медведева и Рублева я абсолютно доволен, выступили нормально. Хачанов стал увереннее действовать, есть показатели плодотворной работы. Не случайно он 32 эйса сделал в первом круге, рекорд Марата Сафина побил. Рублев оправился от проблем прошлогодних, но он пока не сформировался в мышечном плане, не обрел корсет мышечный. Но факт, что он на правильном пути», — сказал Тарпищев «Р-Спорт» по телефону.

«Рублев показал достойную игру и с (первой ракеткой мира британцем Энди) Марреем. Видно, что Медведев явно на подъеме, сыграл на уровне. Ждать стабильности от них еще рановато, главное не форсировать события и поэтапно выполнять методическую составляющую работы», — отметил Тарпищев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной