Тарпищев остался доволен игрой Хачанова, Рублева и Медведева на Australian Open

Ни один из россиян не пробился в третий круг на Australian Open. До второго круга добрались Рублев и Хачанов. Медведев, Константин Кравчук, Андрей Кузнецов, Михаил Южный и Дмитрий Турсунов уступили в первом круге.

«Дело в том, что молодежь только формируется, ребята в отдельных матчах показывают хорошую игру. Действиями Хачанова, Медведева и Рублева я абсолютно доволен, выступили нормально. Хачанов стал увереннее действовать, есть показатели плодотворной работы. Не случайно он 32 эйса сделал в первом круге, рекорд Марата Сафина побил. Рублев оправился от проблем прошлогодних, но он пока не сформировался в мышечном плане, не обрел корсет мышечный. Но факт, что он на правильном пути», — сказал Тарпищев «Р-Спорт» по телефону.

«Рублев показал достойную игру и с (первой ракеткой мира британцем Энди) Марреем. Видно, что Медведев явно на подъеме, сыграл на уровне. Ждать стабильности от них еще рановато, главное не форсировать события и поэтапно выполнять методическую составляющую работы», — отметил Тарпищев.