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https://sport.mail.ru/news/tennis/28496873/
20 января 2017, 15:40 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Гарбин Мугуруса нанесла поражение Анастасии Севастовой

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса прошла в 1/8 финала Australian Open, обыграв в двух сетах латвийку Анастасию Севастову, — 6/4, 6/2.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса прошла в 1/8 финала Australian <span class=error>Open</span> обыграв в двух сетах латвийку Анастасию Севастову — 6/4 6/2. Увеличить
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Матч продлился 1 час 3 минуты. Седьмая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, сделала по пять брейков и эйсов, дважды ошибившись при подаче. 26-летняя Севастова, занимающая 33-ю позицию в мировой классификации, два раза брала подачу соперницы и совершила три эйса. Испанка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

В поединке за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Мугуруса сразится с румынкой Сораной Кырстей.
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