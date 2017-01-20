Мельбурн. Гарбин Мугуруса нанесла поражение Анастасии Севастовой
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса прошла в 1/8 финала Australian Open, обыграв в двух сетах латвийку Анастасию Севастову, — 6/4, 6/2.
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Матч продлился 1 час 3 минуты. Седьмая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, сделала по пять брейков и эйсов, дважды ошибившись при подаче. 26-летняя Севастова, занимающая 33-ю позицию в мировой классификации, два раза брала подачу соперницы и совершила три эйса. Испанка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.
В поединке за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Мугуруса сразится с румынкой Сораной Кырстей.
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