Тарпищев: Павлюченкова на Australian Open показывает игру очень высокого качества

Павлюченкова, посеянная на турнире в Мельбурне под 24-м номером, в пятницу вышла в четвертый круг, обыграв 11-ю ракетку соревнований украинку Элину Свитолину — 7:5, 4:6, 6:3. За выход в четвертьфинал первого в сезоне турнира Большого шлема ей предстоит поспорить с соотечественницей Светланой Кузнецовой, посеянной под 8-м номером.

«Реально на сегодня Павлюченкова играет менее стабильно, чем Кузнецова, но матч от матча Анастасия показывает игру очень высокого качества в Австралии. Считаю, что в предстоящем матче может любая победить и это не станет сюрпризом», — сказал Тарпищев по телефону.

Собеседник агентства считает, что предстоящая встреча будет изобиловать психологической борьбой.

«Когда на такой стадии турнира играют свои, зная их взаимоотношения в личных встречах, можно сказать, что во многом все решает и предопределяет результат психология. Психология во многом зависит от физических кондиций после проведенных матчей. Результат в предстоящей встрече может быть любым, но надо отметить, что Кузнецова вот уже длительный отрезок проводит очень здорово. Она использует свой опыт и бойцовский характер, который проявила во встрече третьего круга с (сербкой Еленой) Янкович (6:4, 5:7, 9:7)», — заметил Тарпищев.