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https://sport.mail.ru/news/tennis/28496661/
20 января 2017, 15:33 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Роджер Федерер победил в трёх сетах Томаша Бердыха

Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер третьего круга Открытого чемпионата Австралии, обыграв в трёх партиях чеха Томаша Бердыха, — 6/2, 6/4, 6/4.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> преодолел барьер третьего круга Открытого чемпионата Австралии обыграв в трёх партиях чеха <span class=error>Томаша</span> <span class=error>Бердыха</span> — 6/2 6/4 6/4. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 30 минут, 17-й номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, записал в свой актив четыре брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Десятая ракетка мира, 31-летний Бердых, совершил 13 подач навылет и три двойные ошибки. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 17:6.

В 1/8 финала Федерер померится силами с японцем Кеи Нишикори.
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Тарпищев: Павлюченкова на Australian Open показывает игру очень высокого качества

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показывает игру очень высокого качества от матча к матчу на Открытом чемпионате Австралии, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
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