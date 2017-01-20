Australian Open. Роджер Федерер победил в трёх сетах Томаша Бердыха

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время матча, продлившегося 1 час 30 минут, 17-й номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, записал в свой актив четыре брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Десятая ракетка мира, 31-летний Бердых, совершил 13 подач навылет и три двойные ошибки. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 17:6.

В 1/8 финала Федерер померится силами с японцем Кеи Нишикори.