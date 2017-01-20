Australian Open. Роджер Федерер победил в трёх сетах Томаша Бердыха
Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер третьего круга Открытого чемпионата Австралии, обыграв в трёх партиях чеха Томаша Бердыха, — 6/2, 6/4, 6/4.
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За время матча, продлившегося 1 час 30 минут, 17-й номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, записал в свой актив четыре брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Десятая ракетка мира, 31-летний Бердых, совершил 13 подач навылет и три двойные ошибки. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 17:6.
В 1/8 финала Федерер померится силами с японцем Кеи Нишикори.
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