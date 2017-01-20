Кеи Нишикори вышел в четвёртый круг «мэйджора» в Мельбурне
Японский теннисист Кеи Нишикори преодолел барьер третьего раунда Открытого чемпионата Австралии, победив в трёх партиях словака Лукаша Лацко, — 6/4, 6/4, 6/4.
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Поединок продлился 2 часа 11 минут. Пятая ракетка мира, 27-летний Кеи, сделал четыре брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 29-летний Лацко, занимающий 121-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, совершил 12 эйсов и одну двойную ошибку. Японец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.
В 1/8 финала Australian Open Нишикори будет противостоять победителю игры чеха Томаша Бердыха и швейцарца Роджера Федерера.
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