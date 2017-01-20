Кеи Нишикори вышел в четвёртый круг «мэйджора» в Мельбурне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 2 часа 11 минут. Пятая ракетка мира, 27-летний Кеи, сделал четыре брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 29-летний Лацко, занимающий 121-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, совершил 12 эйсов и одну двойную ошибку. Японец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

В 1/8 финала Australian Open Нишикори будет противостоять победителю игры чеха Томаша Бердыха и швейцарца Роджера Федерера.