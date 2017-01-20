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https://sport.mail.ru/news/tennis/28494682/
20 января 2017, 13:30 | Теннис | Чемпионат.com

Эванс победил Томича в Мельбурне и впервые в карьере вышел в 4-й круг ТБШ

Британец Даниэль Эванс вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв хозяина кортов Бернарда Томича (27) со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

26-летний уроженец Бирмингема 9 раз подал навылет, активно выиграл 58 очков и совершил 35 невынужденных ошибок. На счету Томича 20 эйсов, 50 виннеров и 29 неточностей.

Следующим соперником Эванса будет француз Жо-Вильфрид Цонга (12).
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