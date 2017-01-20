Шведова вышла в третий круг парного разряда «Australian Open»
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова в дуэте с американкой Ваней Кинг в пятницу вышла в третий круг парного женского разряда первого в году турнира серии Большой шлем — Открытого первенства Австралии.
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В матче второго круга дуэт Шведова/Кинг, сеянный в парном разряде под восьмым номером, обыграл пару Данка Ковинич (Черногория)/Лаура Зигмунд (Германия) — 6:1, 6:4. В третьем круге
Ранее в стартовом матче парного разряда Шведова и Кинг обыграли дуэт Кван Ванг (Китай)/Варачая Вонгтенчай (Таиланд) — 7:6, 6:4. Напомним, что дуэт Шведова/Кинг в 2010 году выигрывал парные разряды двух турниров Большого шлема — Уимблдона и Открытого первенства США (US Open): дуэт распался в 2014 году
Борьбу в парном женском разряде этого турнира также продолжает казахстанка Галина Воскобоева — в дуэте с представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой она на старте обыграла пару Мария Ирогойен (Аргентина)/Ипек Соулу (Турция) — 6:4, 4:6, 6:4. В матче второго круга в субботу
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