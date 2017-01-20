Шведова вышла в третий круг парного разряда «Australian Open»

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В матче второго круга дуэт Шведова/Кинг, сеянный в парном разряде под восьмым номером, обыграл пару Данка Ковинич (Черногория)/Лаура Зигмунд (Германия) — 6:1, 6:4. В третьем круге казахстанско-американский дуэт встретится с парой Марьяна Лючич-Барони (Хорватия)/Андреа Петкович (Германия), который во втором раунде прошел дуэт Луиза Чирико (США)/Элис Мертенс (Бельгия) — 6:0, 3:6, 6:1.

Ранее в стартовом матче парного разряда Шведова и Кинг обыграли дуэт Кван Ванг (Китай)/Варачая Вонгтенчай (Таиланд) — 7:6, 6:4. Напомним, что дуэт Шведова/Кинг в 2010 году выигрывал парные разряды двух турниров Большого шлема — Уимблдона и Открытого первенства США (US Open): дуэт распался в 2014 году из-за травмы американки и был восстановлен его участницами в начале нынешнего года.