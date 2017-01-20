Кырстя вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, победив Риске

26-летняя уроженка Бухареста 5 раз подала навылет, активно выиграла 28 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету Элисон 2 эйса, 17 виннеров и 25 неточностей.



За выход в четвертьфинал Кырстя поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 32) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7).