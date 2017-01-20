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https://sport.mail.ru/news/tennis/28492934/
20 января 2017, 11:44 | Теннис | Чемпионат.com

Кырстя вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, победив Риске

Румынка Сорана Кырстя вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв американку Элисон Риске со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

26-летняя уроженка Бухареста 5 раз подала навылет, активно выиграла 28 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету Элисон 2 эйса, 17 виннеров и 25 неточностей.

За выход в четвертьфинал Кырстя поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 32) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7).
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