Кырстя вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, победив Риске
Румынка Сорана Кырстя вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв американку Элисон Риске со счётом 6:2, 7:6 (7:2).
26-летняя уроженка Бухареста 5 раз подала навылет, активно выиграла 28 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету Элисон 2 эйса, 17 виннеров и 25 неточностей.
За выход в четвертьфинал Кырстя поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 32) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7).
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