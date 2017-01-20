В. Уильямс разгромила Дуань Инъин в третьем круге Открытого чемпионата Австралии
Американка Винус Уильямс (13) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, разгромив китаянку Дуань Инъин со счётом 6:1, 6:0.
Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 18 невынужденных ошибок. На счету китаянки 1 эйс, 5 виннеров и 24 неточности.
За выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, WC) — Мона Бартель (Германия, Q).
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