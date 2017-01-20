В. Уильямс разгромила Дуань Инъин в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 18 невынужденных ошибок. На счету китаянки 1 эйс, 5 виннеров и 24 неточности.



За выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, WC) — Мона Бартель (Германия, Q).