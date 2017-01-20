Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28492698/
20 января 2017, 11:40 | Теннис | Чемпионат.com

В. Уильямс разгромила Дуань Инъин в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Американка Винус Уильямс (13) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, разгромив китаянку Дуань Инъин со счётом 6:1, 6:0.

Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 18 невынужденных ошибок. На счету китаянки 1 эйс, 5 виннеров и 24 неточности.

За выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, WC) — Мона Бартель (Германия, Q).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России