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https://sport.mail.ru/news/tennis/28491645/
20 января 2017, 10:49 | Теннис | Чемпионат.com

Вавринка победил Троицки и сыграет с Сеппи в четвёртом круге Australian Open

Швейцарец Станислас Вавринка (4) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв серба Виктора Троицки (29) со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7).

Четвёртая ракетка мира 16 раз подал навылет, активно выиграл 43 очка и совершил 42 невынужденные ошибки. На счету Виктора 7 эйсов, 24 виннера и 42 неточности.

За выход в четвертьфинал Вавринка поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи.
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