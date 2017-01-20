Вавринка победил Троицки и сыграет с Сеппи в четвёртом круге Australian Open
Швейцарец Станислас Вавринка (4) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв серба Виктора Троицки (29) со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7).
Четвёртая ракетка мира 16 раз подал навылет, активно выиграл 43 очка и совершил 42 невынужденные ошибки. На счету Виктора 7 эйсов, 24 виннера и 42 неточности.
За выход в четвертьфинал Вавринка поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи.
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