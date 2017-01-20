Кузнецова любит марафоны. Россиянки побеждают на Australian Open

Первый дождь

Привычное спокойное течение турнира на первой неделе прервала громкая сенсация в исполнении Дениса Истомина. Представитель Узбекистана выбил из турнира Новака Джоковича.



На следующее утро австралийская погода дождём оплакивала потерю шестикратного чемпиона. Это привело к тому, что впервые на турнире пришлось задействовать крыши, которые в Мельбурне есть сразу на трёх кортах. Хотя под крышами встречи начались только в двух матчах. А на «Хайсенс арене», где первая встреча стартовала на полчаса позже, Кузнецова и Янкович уже играли под открытым небом.



Зато Павлюченкова и Свитолина сыграли в зале. И это было скорее на руку россиянке. Она имела хорошую историю выступлений на турнирах в зале. Она выиграла три турнира на закрытых кортах — в Париже, Линце и Москве. И в принципе для более атакующего игрока подобные условия всегда предпочтительнее.

Павлюченкова пробилась во вторую неделю

Для Анастасии это был третий кряду матч с русскоговорящей теннисисткой. Сначала она прошла Родину и Вихлянцеву, а теперь играла с украинкой Свитолиной.



Начало встречи было равным. Россиянка чаще пробивала навылет, но её неточные удары выравнивали положение. Ближе к концу сета Свитолина начала нервничать. Павлюченкова легко справлялась с её вторыми подачами (за весь матч россиянка сделала около десятка приёмов навылет). В итоге Элина стала играть неуверенно и допустила ошибки в тех ситуациях, в которых обычно играет точно. Это привело к потере партии.



Павлюченкова продолжила движение к победе во втором сете и повела 3:1. В этот момент она немного потеряла концентрацию, а вот Свитолина добавила. Элина перестала ошибаться и стала гораздо чаще атаковать сама. Во втором сете они были почти равны по ударам навылет, что не скажешь о первом и третьем сетах (18−5 — в первом и 22−4 — в третьем). Свитолина взяла четыре гейма кряду и перевела матч в решающий сет.



Россиянка взяла длинную паузу перед третьей партией. Анастасия упустила ранний брейк, но это её не смутило. Павлюченкова продолжила играть очень активно и на подаче, и на приёме. Она постоянно заставляла соперницу играть в обороне и при этом точных атак у россиянки было больше, чем ошибок. Хотя завершить встречу всё равно было тяжело. Свитолина отыграла четыре матчбола и даже имела брейк-пойнт на подаче оппонентки на матч, но Анастасия здорово подавала при равном счёте и с пятого матчбола оформила победу — 7:5, 4:6, 6:3.



Открытый чемпионат Австралии оставался последним турниром «Большого шлема», на котором Павлюченкова не выходила во вторую неделю, но ей удалось довершить эту коллекцию, одержав победу над непростой соперницей.



15-я встреча соперниц

Соперница Павлюченковой определилась в битве двух опытных теннисисток — Кузнецовой и Янкович. Они играли между собой 14 раз, хотя на «Больших шлемах» не пересекались уже 11 лет, с момента их первой встречи на US Open-2006. В очных сражениях у Янкович был небольшой перевес — 8:6.



Для Светланы два первых матча в Мельбурне сложились очень легко, а здесь сразу было ясно, что будет непросто. Тем не менее она хорошо вошла в игру и захватила инициативу. Кузнецова наносила много ударов навылет, особенно хорошо работал её бэкхенд. Правда с завершением возникли сложности. Янкович едва не отыграла преимущество в два брейка, но в последний момент её подвёл приём, и Светлана взяла сет.



Во втором сете Кузнецова снова повела с двойным брейком. К тому времени Янкович выглядела уставшей. Однако с Еленой никогда не знаешь наверняка, потому что она так вела себя ещё с первого сета. Сербка дождалась спада в игре соперницы. Кузнецова зажалась и стала много ошибаться. Она упустила подачу на матч, а потом не смогла остановить соперницу, которая выиграла шесть геймов из последних семи во втором сете.



Рывок Янкович продолжился и в третьем сете. Сербка была впереди — 3:0 и имела двойной брейк-пойнт на подаче Светланы. У Кузнецовой мало что получалось, подводила и подача, и удары на задней линии. Но россиянка нашла в себе силы зацепиться за эту подачу. Успех в одном гейме вернул её в матч.



Драма на «Хайсенс арене»

Дальше началась равная затяжная схватка, где инициатива переходила от одной девушки к другой. Достаточно было драмы и за пределами розыгрышей. Янкович по своему обычаю постоянно выдавала монологи в сторону своей команды. В какой-то момент Светлана уточнила у судьи, а можно ли столько разговаривать.



После того как подача подвела Янкович и она допустила три двойных за гейм, Светлана получила второй шанс подать на матч. Правда и эту попытку реализовать не вышло. При 5:5 россиянка остановила матч, чтобы физиотерапевт обработал её мозоли. К тому моменту поединок шёл уже больше трёх часов.



Именно на этом турнире шесть лет назад Кузнецова играла четыре часа 49 минут против Франчески Скьявоне и уступила ей с шести матчболов. В прошлом году Кузнецова проиграла в четырёхчасовом матче Кубка Федерации голландке Хогенкамп. Встреча с Янкович стала для Кузнецовой четвёртым матчем в карьере, который продолжался больше трёх с половиной часов. Ни у кого среди теннисисток нет такой коллекции марафонов.



К счастью, на сей раз окончание для Светланы было счастливым. Она взяла дважды свою подачу, когда была в одном гейме от поражения. А затем заработала право в третий раз подать на матч и на сей раз взяла гейм под ноль — 6:4, 5:7, 9:7.



Опять российское дерби

Таким образом Кузнецова гарантировала, что как минимум одна россиянка дойдёт на этом турнире до четвертьфинала, ведь она вышла на Павлюченкову. Для Анастасии это будет уже третьей российское дерби на этом турнире.



Теннисистки играли между собой на прошлой неделе в Сиднее. Тогда Павлюченкова была сильнее. Обе россиянки серьёзно потрудились в третьем круге, но перед очной встречей у них будет день отдыха.

Ещё две представительницы России продолжают борьбу в нижней части сетки — Екатерина Мкарова и Елена Веснина. 20 января россиянки вышли в третий раунд парного турнира, уверенно обыграв Хубер и Санчес — 6:3, 6:1.



Центральным матчем пятого игрового дня в Мельбурне будет встреча Федерера и Бердыха, которая состоится вечером по местному времени.