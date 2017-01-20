Маррей обыграл Куэрри и встретится с М. Зверевым в 4-м круге Australian Open

Первая ракетка мира 8 раз подал навылет, активно выиграл 40 очков и совершил 22 невынужденные ошибки. На счету Сэма 5 эйсов, 31 виннер и 27 неточностей.



За выход в четвертьфинал круг Маррей поспорит с немцем Мишей Зверевым.