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https://sport.mail.ru/news/tennis/28491433/
20 января 2017, 10:35 | Теннис | Чемпионат.com

Маррей обыграл Куэрри и встретится с М. Зверевым в 4-м круге Australian Open

Британец Энди Маррей (1) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв американца Сэма Куэрри (31) со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

Первая ракетка мира 8 раз подал навылет, активно выиграл 40 очков и совершил 22 невынужденные ошибки. На счету Сэма 5 эйсов, 31 виннер и 27 неточностей.

За выход в четвертьфинал круг Маррей поспорит с немцем Мишей Зверевым.
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