Сеппи одолел Дарси и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии
Итальянец Андреас Сеппи вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, одолев бельгийца Стива Дарси со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:2).
32-летний уроженец Больцано 11 раз подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 60 невынужденных ошибок. На счету Стива 8 эйсов, 31 виннер и 63 неточности.
За выход в четвертьфинал Сеппи поспорит с победителем матча Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Виктор Троицки (Сербия, 29).
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