Сеппи одолел Дарси и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии

32-летний уроженец Больцано 11 раз подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 60 невынужденных ошибок. На счету Стива 8 эйсов, 31 виннер и 63 неточности.



За выход в четвертьфинал Сеппи поспорит с победителем матча Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Виктор Троицки (Сербия, 29).