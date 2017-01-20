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https://sport.mail.ru/news/tennis/28491066/
20 января 2017, 10:27 | Теннис | Чемпионат.com

Сеппи одолел Дарси и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии

Итальянец Андреас Сеппи вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, одолев бельгийца Стива Дарси со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:2).

32-летний уроженец Больцано 11 раз подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 60 невынужденных ошибок. На счету Стива 8 эйсов, 31 виннер и 63 неточности.

За выход в четвертьфинал Сеппи поспорит с победителем матча Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Виктор Троицки (Сербия, 29).
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