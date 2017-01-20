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https://sport.mail.ru/news/tennis/28490360/
20 января 2017, 10:07 | Теннис | ТАСС

Макарова и Веснина вышли в 1/8 финала Australian Open в парном разряде

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» (общий призовой фонд — 37,5 млн долларов).

Во втором раунде россиянки обыграли американскую пару Лизель Хупер/Мария Санчес. Увеличить
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В матче второго раунда россиянки, имеющие в парном турнире третий номер «посева», обыграли американскую пару Лизель Хупер/Мария Санчес со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

В следующем раунде соперницами российской пары будут победительницы встречи Кристина Плишкова (Чехия)/Виктория Голубич (Швейцария) — Юханна Ларссон (Швеция)/Кики Бертенс (Нидерланды).
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