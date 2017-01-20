Кузнецова обыграла Янкович и в 4-м круге Australian Open встретится с Павлюченковой
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла сербку Елену Янкович в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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Кузнецова, посеянная на турнире под восьмым номером, обыграла Янкович со счетом 6:4, 5:7, 9:7. Соперницы провели на корте 3 часа 36 минут.
В следующем раунде Кузнецова сыграет с 24-й ракеткой турнира соотечественницей Анастасией Павлюченковой.
В еще одном матче третьего круга канадка Эжени Бушар проиграла американке Коко Вандевеге — 4:6, 6:3, 5:7. В следующем раунде турнира представительница США встретится с первой ракеткой мира немкой Ангеликой Кербер.
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