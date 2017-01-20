Кербер отдала Кр. Плишковой четыре гейма в третьем круге Australian Open

В матче третьего раунда Анжелика обыграла чешку Кристину Плишкову со счётом 6:0, 6:4.



Матч длился 55 минут, и за это время Кербер сделала 1 эйс, 4 раза ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов. Плишкова 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 1 подачу соперницы.



Далее немка сыграет с американкой Коко Вандевеге, которая нанесла поражение канадке Эжени Бушар.