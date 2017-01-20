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https://sport.mail.ru/news/tennis/28490121/
20 января 2017, 9:59 | Теннис | Чемпионат.com

Кербер отдала Кр. Плишковой четыре гейма в третьем круге Australian Open

Немка Анжелика Кербер вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

В матче третьего раунда Анжелика обыграла чешку Кристину Плишкову со счётом 6:0, 6:4.

Матч длился 55 минут, и за это время Кербер сделала 1 эйс, 4 раза ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов. Плишкова 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 1 подачу соперницы.

Далее немка сыграет с американкой Коко Вандевеге, которая нанесла поражение канадке Эжени Бушар.
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