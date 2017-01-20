Кербер отдала Кр. Плишковой четыре гейма в третьем круге Australian Open
Немка Анжелика Кербер вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
В матче третьего раунда Анжелика обыграла чешку Кристину Плишкову со счётом 6:0, 6:4.
Матч длился 55 минут, и за это время Кербер сделала 1 эйс, 4 раза ошиблась при подаче и реализовала 5
Далее немка сыграет с американкой Коко Вандевеге, которая нанесла поражение канадке Эжени Бушар.
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