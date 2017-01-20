Вандевеге выиграла у Бушар в третьем круге Australian Open
Американка Коко Вандевеге пробилась в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
В матче третьего круга Коко обыграла представительницу Канады Эжени Бушар со счётом 6:4, 3:6, 7:5.
Матч продолжался 2 часа 21 минуту, и за это время Вандевеге сделала 11 эйсов, 7 раз ошиблась при подаче и реализовала 3
Далее американка встретится с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) — Кристина Плишкова (Чехия).
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