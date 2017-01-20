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https://sport.mail.ru/news/tennis/28489933/
20 января 2017, 9:46 | Теннис | Чемпионат.com

Вандевеге выиграла у Бушар в третьем круге Australian Open

Американка Коко Вандевеге пробилась в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

В матче третьего круга Коко обыграла представительницу Канады Эжени Бушар со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту, и за это время Вандевеге сделала 11 эйсов, 7 раз ошиблась при подаче и реализовала 3 брейк-пойнта. Бушар четырежды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 2 подачи соперицы.

Далее американка встретится с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) — Кристина Плишкова (Чехия).
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