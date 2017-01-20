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20 января 2017, 9:39 | Теннис | Чемпионат.com

Павлюченкова пробилась в четвёртый круг Australian Open, обыграв Свитолину

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии который проходит в Мельбурне. Увеличить
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В третьем круге Анастасия обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

За матч, который длился 2 часа 31 минуту, Павлюченкова 5 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и взяла 6 подач соперницы. Свитолина сделала 6 эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов.

В следующем круге россиянка может встретиться со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой, которая встречается в третьем раунде с сербкой Еленой Янкович.
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