Павлюченкова пробилась в четвёртый круг Australian Open, обыграв Свитолину
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
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В третьем круге Анастасия обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
За матч, который длился 2 часа 31 минуту, Павлюченкова 5 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и взяла 6 подач соперницы. Свитолина сделала 6 эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала 5
В следующем круге россиянка может встретиться со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой, которая встречается в третьем раунде с сербкой Еленой Янкович.
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