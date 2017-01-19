Рафаэль Надаль: С нетерпением жду нашей встречи с Александром Зверевым

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«Уже сейчас Зверев является одним из лучших игроков мира. Он обладает огромным потенциалом. Если у него получится продолжать прогрессировать, то он сумеет выиграть “мэйджор” и стать лидером рейтинга. С большим нетерпением жду нашей встречи», — цитирует Надаля пресс-служба соревнований.