Рафаэль Надаль: С нетерпением жду нашей встречи с Александром Зверевым
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, ставший участником третьего раунда Australian Open, поделился своими ожиданиями от противостояния с немцем Александром Зверевым.
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«Уже сейчас Зверев является одним из лучших игроков мира. Он обладает огромным потенциалом. Если у него получится продолжать прогрессировать, то он сумеет выиграть “мэйджор” и стать лидером рейтинга. С большим нетерпением жду нашей встречи», — цитирует Надаля
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