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https://sport.mail.ru/news/tennis/28488443/
19 января 2017, 23:50 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: С нетерпением жду нашей встречи с Александром Зверевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, ставший участником третьего раунда Australian Open, поделился своими ожиданиями от противостояния с немцем Александром Зверевым.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> ставший участником третьего раунда Australian <span class=error>Open</span> поделился своими ожиданиями от противостояния с немцем Александром <span class=error>Зверевым</span>. Увеличить
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«Уже сейчас Зверев является одним из лучших игроков мира. Он обладает огромным потенциалом. Если у него получится продолжать прогрессировать, то он сумеет выиграть “мэйджор” и стать лидером рейтинга. С большим нетерпением жду нашей встречи», — цитирует Надаля пресс-служба соревнований.
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