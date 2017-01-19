Екатерина Макарова: Довольна своими действиями в первом сете

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сара — настоящий боец. Наши предыдущие встречи всегда получались напряжёнными. Разумеется, очень жаль, что ей пришлось сняться с соревнований.

Впрочем, я рада, что уверенно действовала в первой партии, и вышла в следующий круг. На Открытом чемпионате Австралии царит потрясающая атмосфера, так что благодарна зрителям за поддержку, — сказала Макарова в послематчевом интервью.