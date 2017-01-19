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https://sport.mail.ru/news/tennis/28487167/
19 января 2017, 20:19 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова: Довольна своими действиями в первом сете

Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала поединок второго раунда Australian Open против итальянки Сары Эррани, который последняя не смогла завершить по причине болей в голени.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> прокомментировала поединок второго раунда Australian <span class=error>Open</span> против итальянки <span class=error>Сары</span> <span class=error>Эррани</span> который последняя не смогла завершить по причине болей в голени. Увеличить
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«Сара — настоящий боец. Наши предыдущие встречи всегда получались напряжёнными. Разумеется, очень жаль, что ей пришлось сняться с соревнований.

Впрочем, я рада, что уверенно действовала в первой партии, и вышла в следующий круг. На Открытом чемпионате Австралии царит потрясающая атмосфера, так что благодарна зрителям за поддержку, — сказала Макарова в послематчевом интервью.
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