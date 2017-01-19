Впервые с 1978 года две теннисистки из Топ-4 не смогли преодолеть барьер второго круга Australian Open
Впервые за 39 лет две представительницы Топ-4 мировой классификации не сумели пройти в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Румынка Симона Халеп потерпела поражение в первом круге от американки Шелби Роджерс, а полячка Агнешка Радваньска уступила хорватке Мирьяне
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter