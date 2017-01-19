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https://sport.mail.ru/news/tennis/28487166/
19 января 2017, 20:19 | Теннис | GoTennis.ru

Впервые с 1978 года две теннисистки из Топ-4 не смогли преодолеть барьер второго круга Australian Open

Впервые за 39 лет две представительницы Топ-4 мировой классификации не сумели пройти в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Впервые за 39 лет две представительницы Топ-4 мировой классификации не сумели пройти в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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Румынка Симона Халеп потерпела поражение в первом круге от американки Шелби Роджерс, а полячка Агнешка Радваньска уступила хорватке Мирьяне Лючич-Барони во втором раунде.
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