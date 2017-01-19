Рафаэль Надаль: У меня ещё есть пространство для прогресса

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«Доволен тем, как провёл эту встречу. Мне удалось одолеть очень непростого соперника в трёх партиях. Уверенно действовал на подаче, при этом здорово сыграл в обороне. Впрочем, у меня ещё есть пространство для прогресса. Я должен уменьшить количество ошибок», — приводит слова Рафаэля пресс-служба «мэйджора» в Мельбурне.

«Матч был поздним, и поведение мяча существенно поменялось. При высокой температуре воздуха он летит быстро, а вечером пробивать становится тяжелее. Мне нужно время, чтобы адаптироваться к таким перепадам», — добавил Надаль.