Рафаэль Надаль: У меня ещё есть пространство для прогресса
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своей победе над киприотом Маркосом Багдатисом во втором раунде Australian Open.
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«Доволен тем, как провёл эту встречу. Мне удалось одолеть очень непростого соперника в трёх партиях. Уверенно действовал на подаче, при этом здорово сыграл в обороне. Впрочем, у меня ещё есть пространство для прогресса. Я должен уменьшить количество ошибок», — приводит слова Рафаэля
«Матч был поздним, и поведение мяча существенно поменялось. При высокой температуре воздуха он летит быстро, а вечером пробивать становится тяжелее. Мне нужно время, чтобы адаптироваться к таким перепадам», — добавил Надаль.
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