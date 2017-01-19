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19 января 2017, 20:04 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: У меня ещё есть пространство для прогресса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своей победе над киприотом Маркосом Багдатисом во втором раунде Australian Open.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> рассказал о своей победе над киприотом <span class=error>Маркосом</span> Багдатисом во втором раунде Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«Доволен тем, как провёл эту встречу. Мне удалось одолеть очень непростого соперника в трёх партиях. Уверенно действовал на подаче, при этом здорово сыграл в обороне. Впрочем, у меня ещё есть пространство для прогресса. Я должен уменьшить количество ошибок», — приводит слова Рафаэля пресс-служба «мэйджора» в Мельбурне.

«Матч был поздним, и поведение мяча существенно поменялось. При высокой температуре воздуха он летит быстро, а вечером пробивать становится тяжелее. Мне нужно время, чтобы адаптироваться к таким перепадам», — добавил Надаль.
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