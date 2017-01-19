Серена Уильямс потребовала извинений от журналиста за критику её игры (видео)

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«Мне кажется, что подобное замечание носит очень негативный характер. Вы и правда так думаете? Вы вообще смотрели поединок? Это злые слова, и я считаю, что Вам следует принести мне извинения», — сказала Серена.

Отметим, что представитель прессы согласился с американкой и ответил: «Да, прошу прощения», после чего Уильямс-младшая продолжила общение с журналистами.

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