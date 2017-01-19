Серена Уильямс потребовала извинений от журналиста за критику её игры (видео)
Американская теннисистка Серена Уильямс во время
пресс-конференции после матча второго раунда Australian Open против чешки Люси Шафаржовой попросила журналиста, назвавшего игру второй ракетки мира неровной, извиниться за свои слова.
«Мне кажется, что подобное замечание носит очень негативный характер. Вы и правда так думаете? Вы вообще смотрели поединок? Это злые слова, и я считаю, что Вам следует принести мне извинения», — сказала Серена.
Отметим, что представитель прессы согласился с американкой и ответил: «Да, прошу прощения», после чего
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