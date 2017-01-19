Новак Джокович: Никто не застрахован от неудач
Сербский теннисист Новак Джокович, завершивший выступление на Australian Open на стадии второго раунда, оценил свои результаты на старте сезона.
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«Считаю, что год начался для меня хорошо. От поражений никто не застрахован. В основной сетке турнира более сотни игроков. С каждым годом уровень игры повышается, конкуренция возрастает. Сегодня я сделал всё, что мог, но для победы этого оказалось мало», — приводит слова Джоковича официальный сайт Открытого первенства Австралии.
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