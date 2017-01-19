Новак Джокович: Никто не застрахован от неудач

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Считаю, что год начался для меня хорошо. От поражений никто не застрахован. В основной сетке турнира более сотни игроков. С каждым годом уровень игры повышается, конкуренция возрастает. Сегодня я сделал всё, что мог, но для победы этого оказалось мало», — приводит слова Джоковича официальный сайт Открытого первенства Австралии.