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https://sport.mail.ru/news/tennis/28486761/
19 января 2017, 19:40 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Никто не застрахован от неудач

Сербский теннисист Новак Джокович, завершивший выступление на Australian Open на стадии второго раунда, оценил свои результаты на старте сезона.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович завершивший выступление на Australian <span class=error>Open</span> на стадии второго раунда оценил свои результаты на старте сезона. Увеличить
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«Считаю, что год начался для меня хорошо. От поражений никто не застрахован. В основной сетке турнира более сотни игроков. С каждым годом уровень игры повышается, конкуренция возрастает. Сегодня я сделал всё, что мог, но для победы этого оказалось мало», — приводит слова Джоковича официальный сайт Открытого первенства Австралии.
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