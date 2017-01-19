Теймураз Габашвили покидает «Челленджер» в Германии

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Поединок продлился 1 час 42 минуты. 168-я ракетка мира, 31-летний Габашвили, трижды брал подачу оппонента, совершил два эйса и столько же двойных ошибок. 29-летний Даниэль, занимающий 179-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив три брейка и 14 эйсов, четыре раза ошибившись при подаче. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

В четвертьфинале соревнований Брандс сразится со своим соотечественником Нильсом Лангером.