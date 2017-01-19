Истомин отправил Джоковича домой
В четверг Australian Open потерял действующего чемпиона — Новак Джокович проиграл Денису Истомину.
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Видимо, что-то случилось...
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СЕНСАЦИЯ
В четвертый игровой день на Открытом чемпионате Австралии грянула сенсация, каких турниры «Большого шлема» не видывали
И тут случился этот почти пятичасовой (4:48) пятисетовый матч, в котором теннисист из Узбекистана одержал победу — 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Второй «сеяный» ошибался (72 невынужденные и 9 двойных), раздражался, вступал в дискуссии с судьей на вышке, апеллировал к сопернику. Словом, вел себя совсем не так, как мы привыкли видеть. Тем более, в Мельбурне — на так называемом «счастливом «Шлеме», где сам Джокович часто бывал счастливее и успешнее всех.
Игрокам, не входящим в Top-100, серб прежде проигрывал лишь однажды, но то был особый случай — во время Олимпиады в
Первый гейм в этом матче продолжался 16 минут, и Джоковичу в нем пришлось отыгрывать шесть
Трибуны ликовали. А сам Истомин первым делом извинился перед поверженным оппонентом. «Прошу прощения у Новака, — сказал он. — Я сегодня так хорошо играл! Сам себя удивил».
РАЗГРОМ
Юная Анна Блинкова, сходу прошедшая во второй круг своего дебютного турнира «Большого шлема», в четверг уступила на арене Маргарет Корт Каролине Плишковой — 0:6, 2:6 за 59 минут. Прошедшая квалификацию россиянка мало что могла противопоставить пятой «сеяной». Она плохо подавала первым мячом (только 34 процента попаданий) и допустила 22 невынужденные ошибки. Плишкова даже позволила себе некоторые критичные замечания на
«Мои первые соперницы были… Не хочу сказать “недостаточно хороши”, но я, разумеется, была лучше», — сказала чешка.
ПАРОЧКА
В самом начале сезона Елена Веснина и Екатерина Макарова в паре выступали лучше, чем в одиночке. Вместе они дошли до финала в Брисбене, а в одиночке до приезда в Мельбурн не выигрывали. На Открытом чемпионате Австралии все изменилось: в четверг обе наши олимпийские чемпионки шагнули в третий круг.
Макарова за полтора сета в матче с Сарой Эррани сумела набрать 27 «виннерсов», а при счете 2:6, 2:3 итальянка отказалась от продолжения борьбы. Веснина тоже сама вела игру против Мэнди Минеллы из Люксембурга и одержала победу с комфортным счетом 6:3, 6:3.
Теперь Макарову, которая с 2011 года не проигрывает на Australian Open раньше четвертого круга, ждет непростое испытание — Доминика Цибулкова, в 2014-м доходившая на Australian Open до финала, а в этом году «посеянная» шестой. У неуступчивой словачки россиянка прежде никогда не выигрывала.
Веснина же, оказавшаяся в третьем круге впервые с 2013 года, встретится с одним из открытий этого турнира — американкой Дженнифер Брэди, выигравшей в Мельбурне уже пять матчей. Она прошла квалификацию, а в четверг со счетом 10:8 в третьем сете сломила сопротивление британки Хизер Уотсон.
ЦИТАТА
Новак Джокович на своей
— Что вы вынесли из этого матча?
— Я выношу чемоданы из номера и еду домой.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Агнешка Радванска, в активе которой два полуфинала (2014, 2016) и еще четыре четвертьфинала Australian Open, в двух сетах проиграла Мирьяне Лючич Барони. И если бы не фиаско Новака Джоковича это, конечно, была бы главная сенсация дня. Это самое раннее поражение польской теннисистки на Открытом чемпионате Австралии с 2009 года.
35 активно выигранных очков, в том числе 15 эйсов, набрала вторая «сеяная» Серена Уильямс в матче с
Во второй раз чемпион Australian Open-2009 Рафаэль Надаль сыграет с одним из самых перспективных молодых теннисистов мира Александром Зверевым. Первую встречу, состоявшуюся почти год назад в
Первую в карьере победу в паре на всех турнирах «Большого шлема» одержал Андрей Кузнецов. В четверг они с Кареном Хачановым переиграли опытнейших Джонатана Эрлиха и Скотта Липски — 6:4, 6:4. Во втором круге — встреча с американцами Сэмом Керри и Дональдом Янгом, оставившими не у дел вторых «сеяных» Джейми Маррэя и Бруну Соареша.
МОМЕНТ ДНЯ
Первая ракетка России Светлана Кузнецова развеялась перед пятничным матчем третьего круга с Еленой Янкович, покатавшись на аттракционах в мельбурнском «Луна Парке».
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