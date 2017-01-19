Истомин отправил Джоковича домой

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СЕНСАЦИЯ

В четвертый игровой день на Открытом чемпионате Австралии грянула сенсация, каких турниры «Большого шлема» не видывали давным-давно. Новак Джокович — вторая ракетка мира, шестикратный и действующий чемпион Australian Open потерпел поражение во втором круге. От 117-й ракетки мира, обладателя азиатской wild card Дениса Истомина, который к своим 30 годам прежде лишь раз побеждал игрока Top-10 — Давида Феррера в Индиан-Уэллсе в 2012 году, а самому Джоковичу проиграл пять предыдущих матчей из пяти, зацепив лишь один сет.

И тут случился этот почти пятичасовой (4:48) пятисетовый матч, в котором теннисист из Узбекистана одержал победу — 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Второй «сеяный» ошибался (72 невынужденные и 9 двойных), раздражался, вступал в дискуссии с судьей на вышке, апеллировал к сопернику. Словом, вел себя совсем не так, как мы привыкли видеть. Тем более, в Мельбурне — на так называемом «счастливом «Шлеме», где сам Джокович часто бывал счастливее и успешнее всех.

Игрокам, не входящим в Top-100, серб прежде проигрывал лишь однажды, но то был особый случай — во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро Хуан Мартин Дель Потро стоял 145-м в мире. А так рано турнир «Большого шлема» Новак не покидал с 2008-го, когда проиграл во втором круге Марату Сафину.

Первый гейм в этом матче продолжался 16 минут, и Джоковичу в нем пришлось отыгрывать шесть брейк-пойнтов. Истомин все-таки взял чужую подачу в седьмом гейме, но вскоре второй «сеяный» сравнял счет. Упорный тай-брейк насчитал 18 розыгрышей, но остался за теннисистом из Узбекистана. Он продолжил показывать теннис высокого уровня и во второй партии и даже имел два сетбола, но серб не просто спасся, но и сделал счет в матче 1:1. В сете номер три показалось, что Истомин подустал и начал сдаваться на милость шестикратному чемпиону. Но до развязки, как выяснилось, было еще очень далеко. Уступая 1:2 по партиям, тай-брейк четвертой Денис провел выше всяких похвал и завершил его эйсом. Сохранил хладнокровие 30-летний теннисист и в решающем сете. Сделав брейк в пятом гейме, он не просто выстоял до конца поединка, но и завершил его так, будто для него обыгрывать Джоковича — обычное дело.

Трибуны ликовали. А сам Истомин первым делом извинился перед поверженным оппонентом. «Прошу прощения у Новака, — сказал он. — Я сегодня так хорошо играл! Сам себя удивил».

РАЗГРОМ

Юная Анна Блинкова, сходу прошедшая во второй круг своего дебютного турнира «Большого шлема», в четверг уступила на арене Маргарет Корт Каролине Плишковой — 0:6, 2:6 за 59 минут. Прошедшая квалификацию россиянка мало что могла противопоставить пятой «сеяной». Она плохо подавала первым мячом (только 34 процента попаданий) и допустила 22 невынужденные ошибки. Плишкова даже позволила себе некоторые критичные замечания на пресс-конференции.

«Мои первые соперницы были… Не хочу сказать “недостаточно хороши”, но я, разумеется, была лучше», — сказала чешка.

ПАРОЧКА

В самом начале сезона Елена Веснина и Екатерина Макарова в паре выступали лучше, чем в одиночке. Вместе они дошли до финала в Брисбене, а в одиночке до приезда в Мельбурн не выигрывали. На Открытом чемпионате Австралии все изменилось: в четверг обе наши олимпийские чемпионки шагнули в третий круг.

Макарова за полтора сета в матче с Сарой Эррани сумела набрать 27 «виннерсов», а при счете 2:6, 2:3 итальянка отказалась от продолжения борьбы. Веснина тоже сама вела игру против Мэнди Минеллы из Люксембурга и одержала победу с комфортным счетом 6:3, 6:3.

Теперь Макарову, которая с 2011 года не проигрывает на Australian Open раньше четвертого круга, ждет непростое испытание — Доминика Цибулкова, в 2014-м доходившая на Australian Open до финала, а в этом году «посеянная» шестой. У неуступчивой словачки россиянка прежде никогда не выигрывала.

Веснина же, оказавшаяся в третьем круге впервые с 2013 года, встретится с одним из открытий этого турнира — американкой Дженнифер Брэди, выигравшей в Мельбурне уже пять матчей. Она прошла квалификацию, а в четверг со счетом 10:8 в третьем сете сломила сопротивление британки Хизер Уотсон.

ЦИТАТА

Новак Джокович на своей пресс-конференции после поражения не только отдал должное сопернику за прекрасную игру, но и с горькой усмешкой ответил на вопрос о том, получил ли он какой-то урок в этом поединке.

— Что вы вынесли из этого матча?

— Я выношу чемоданы из номера и еду домой.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Агнешка Радванска, в активе которой два полуфинала (2014, 2016) и еще четыре четвертьфинала Australian Open, в двух сетах проиграла Мирьяне Лючич Барони. И если бы не фиаско Новака Джоковича это, конечно, была бы главная сенсация дня. Это самое раннее поражение польской теннисистки на Открытом чемпионате Австралии с 2009 года.

35 активно выигранных очков, в том числе 15 эйсов, набрала вторая «сеяная» Серена Уильямс в матче с экс-седьмой ракеткой мира Люси Шафаржовой, завершившимся со счетом 6:3, 6:4 за 1 час 25 минут.

Во второй раз чемпион Australian Open-2009 Рафаэль Надаль сыграет с одним из самых перспективных молодых теннисистов мира Александром Зверевым. Первую встречу, состоявшуюся почти год назад в Индиан-Уэллсе, испанец выиграл в трех сетах.

Первую в карьере победу в паре на всех турнирах «Большого шлема» одержал Андрей Кузнецов. В четверг они с Кареном Хачановым переиграли опытнейших Джонатана Эрлиха и Скотта Липски — 6:4, 6:4. Во втором круге — встреча с американцами Сэмом Керри и Дональдом Янгом, оставившими не у дел вторых «сеяных» Джейми Маррэя и Бруну Соареша.

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МОМЕНТ ДНЯ

Первая ракетка России Светлана Кузнецова развеялась перед пятничным матчем третьего круга с Еленой Янкович, покатавшись на аттракционах в мельбурнском «Луна Парке».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Life is a rollercoaster, just gotta ride it!<a href="https://twitter.com/SvetlanaK27">@svetlanak27</a> checks out the iconic Scenic Railway <a href="https://twitter.com/LunaParkMelb">@lunaparkmelb</a>✌ ?<a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/NDDxw4Q09I">pic.twitter.com/NDDxw4Q09I</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/822059794550796288">19 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>