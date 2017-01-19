Надаль победил Багдатиса и встретится с А. Зверевым в третьем круге AO
Испанец Рафаэль Надаль (9) вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:1, 6:3.
Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 30 невынужденных ошибок. На счету Маркоса 5 эйсов, 17 виннеров и 34 неточности.
За выход в четвёртый круг Надаль поспорит с немцем Александром Зверевым (24).
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