Надаль победил Багдатиса и встретится с А. Зверевым в третьем круге AO

Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 30 невынужденных ошибок. На счету Маркоса 5 эйсов, 17 виннеров и 34 неточности.



За выход в четвёртый круг Надаль поспорит с немцем Александром Зверевым (24).