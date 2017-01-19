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19 января 2017, 15:19 | Теннис | Р-Спорт

Серена Уильямс победила Шафаржову во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Американка Серена Уильямс вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

В четверг вторая ракетка турнира во втором круге переиграла чешку Люцию Шафаржову со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

Следующей соперницей шестикратной победительницы Australian Open будет американка Николь Гиббс.

Француженка Ализе Корне (28-й номер посева) во втором раунде проиграла гречанке Марии Саккари со счетом 5:7, 6:4, 1:6. Австралийка Дарья Гаврилова (22) во втором круге переиграла хорватку Ану Конюх — 6:2, 1:6, 6:4.
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