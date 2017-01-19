Серена Уильямс победила Шафаржову во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Американка Серена Уильямс вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
В четверг вторая ракетка турнира во втором круге переиграла чешку Люцию Шафаржову со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
Следующей соперницей шестикратной победительницы Australian Open будет американка Николь Гиббс.
Француженка Ализе Корне (28-й номер посева) во втором раунде проиграла гречанке Марии Саккари со счетом 5:7, 6:4, 1:6. Австралийка Дарья Гаврилова (22) во втором круге переиграла хорватку Ану Конюх — 6:2, 1:6, 6:4.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter