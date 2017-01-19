Серена Уильямс победила Шафаржову во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что Денис Истомин из Узбекистана в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису играл лучше и не нервничал в важнейшие моменты встречи.