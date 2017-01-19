Джокович: Истомин просто был лучше, он не нервничал в важнейшие моменты игры
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что Денис Истомин из Узбекистана в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису играл лучше и не нервничал в важнейшие моменты встречи.
Истомин в четверг обыграл Джоковича, получившего второй номер посева, в матче второго круга в пяти сетах со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Соперники провели на корте 4 часа 48 минут. Теннисисты встретились в шестой раз, ранее 117-й ракетке мира не удавалось победить серба.
«Денис сегодня не был фаворитом в нашем матче, но он не проявил никакой нервозности в важнейшие моменты игры. У него достаточно богатый опыт, хотя в его карьере было не так много больших матчей. Но именно в этот день, в этот момент все сошлось, и он просто был лучше», — сказал Джокович на
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