Джокович: Истомин просто был лучше, он не нервничал в важнейшие моменты игры

Истомин в четверг обыграл Джоковича, получившего второй номер посева, в матче второго круга в пяти сетах со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Соперники провели на корте 4 часа 48 минут. Теннисисты встретились в шестой раз, ранее 117-й ракетке мира не удавалось победить серба.

«Денис сегодня не был фаворитом в нашем матче, но он не проявил никакой нервозности в важнейшие моменты игры. У него достаточно богатый опыт, хотя в его карьере было не так много больших матчей. Но именно в этот день, в этот момент все сошлось, и он просто был лучше», — сказал Джокович на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в микроблоге турнира в Twitter.