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19 января 2017, 13:39 | Теннис | Р-Спорт

Радваньская уступила Лучич-Барони во втором круге Australian Open

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Третья ракетка мира полька Агнешка Радваньская проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Радваньская, посеянная под 3-м номером, уступила хорватке Мирьяне Лучич-Барони со счетом 3:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 2 минуты.

Лучич-Барони в третьем раунде сыграет с победительницей встречи Ализе Корне (Франция, 28) — Мария Саккари (Греция).

В еще одном матче второго круга 12-я ракетка турнира Тимя Бащински из Швейцарии обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич — 6:1, 7:6 (7:5).
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