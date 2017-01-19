Радваньская уступила Лучич-Барони во втором круге Australian Open
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Третья ракетка мира полька Агнешка Радваньская проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Радваньская, посеянная под 3-м номером, уступила хорватке Мирьяне
В еще одном матче второго круга 12-я ракетка турнира Тимя Бащински из Швейцарии обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич — 6:1, 7:6 (7:5).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter