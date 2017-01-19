Истомин сказал, что в 3-м сете матча с Джоковичем на AO-2017 у него начались судороги

Истомин обыграл Джоковича, получившего второй номер посева, в матче второго круга в пяти сетах со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Соперники провели на корте 4 часа 48 минут.

«Мне жаль Новака, сегодня я играл очень хорошо — настолько, что и сам удивил себя. Хочу сказать спасибо моей команде, маме, мы проделали хорошую работу. Сейчас меня переполняют эмоции, мне сложно их сдерживать. Спасибо болельщикам за поддержку. Начиная с третьего сета, у меня начались судороги, не знаю, как я это выдержал», — сказал Истомин, чьи слова приводятся в микроблоге турнира в Twitter.

Истомин и Джокович встретились на корте в шестой раз, ранее представителю Узбекистана не удавалось обыгрывать серба.

«Это самая большая победа для меня. Она многое значит. Теперь я чувствую, что могу играть с такими соперниками, быть с ними на одном уровне», — добавил Истомин.