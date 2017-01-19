Джокович уступил Истомину во втором круге Australian Open-2017
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису вторая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил защиту титула, уступив во втором круге турнира представителю Узбекистана Денису Истомину.
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Джокович, получивший второй номер посева, в матче второго круга проиграл Истомину, занимающему 117-е место в рейтинге ATP, в пяти сетах со счетом — 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.
В третьем круге Australian Open-2017 Истомин встретится с 30-й ракеткой турнира испанцем Пабло
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