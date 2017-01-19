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19 января 2017, 13:30 | Теннис | Р-Спорт

Джокович уступил Истомину во втором круге Australian Open-2017

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису вторая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил защиту титула, уступив во втором круге турнира представителю Узбекистана Денису Истомину.

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Джокович, получивший второй номер посева, в матче второго круга проиграл Истомину, занимающему 117-е место в рейтинге ATP, в пяти сетах со счетом — 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

В третьем круге Australian Open-2017 Истомин встретится с 30-й ракеткой турнира испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
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Джокович: Истомин просто был лучше, он не нервничал в важнейшие моменты игры

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что Денис Истомин из Узбекистана в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису играл лучше и не нервничал в важнейшие моменты встречи.
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