Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой во время матча на AO
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Комментатор американского телеканала ESPN Дуг Адлер во время матча Открытого чемпионата Австралии сравнил американскую теннисистку Винус Уильямс с гориллой, сообщает АФП.
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Адлер сделал данное заявление во время матча второго круга Australian Open-2017 между
«Она не попала первым мячом, и Винус (предстает) во всей своей красе. Вы видите Винус захватывает контроль и включает эффект гориллы. Заряжающе», — сказал в эфире Адлер.
Заявления 58-летнего комментатора и бывшего теннисиста вызвали шквал критики в адрес канала в интернете. Сам телеканал воздержался от комментариев.
Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой деятельности в Женской теннисной ассоциации (WTA) и оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что назвал «братьями Уильямс» — Серену и Винус, обсуждая физические данные американских спортсменок.
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