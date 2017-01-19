Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой во время матча на AO

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Адлер сделал данное заявление во время матча второго круга Australian Open-2017 между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фёгеле (6:3, 6:2).

«Она не попала первым мячом, и Винус (предстает) во всей своей красе. Вы видите Винус захватывает контроль и включает эффект гориллы. Заряжающе», — сказал в эфире Адлер.

Заявления 58-летнего комментатора и бывшего теннисиста вызвали шквал критики в адрес канала в интернете. Сам телеканал воздержался от комментариев.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой деятельности в Женской теннисной ассоциации (WTA) и оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что назвал «братьями Уильямс» — Серену и Винус, обсуждая физические данные американских спортсменок.