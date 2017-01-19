Монфис вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

В четверг Монфис, получивший шестой номер посева, в матче второго круга обыграл украинца Александра Долгополова — 6:3, 6:4, 1:6, 6:0. Соперники провели на корте почти 2 часа.

В третьем круге Монфис встретится с 32-й ракеткой турнира немцем Филиппом Кольшрайбером.