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19 января 2017, 12:10 | Теннис | Р-Спорт

Монфис вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Француз Гаэль Монфис вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

В четверг Монфис, получивший шестой номер посева, в матче второго круга обыграл украинца Александра Долгополова — 6:3, 6:4, 1:6, 6:0. Соперники провели на корте почти 2 часа.

В третьем круге Монфис встретится с 32-й ракеткой турнира немцем Филиппом Кольшрайбером.
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