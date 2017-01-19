Раонич вышел в третий раунд Australian Open
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Канадец Милош Раонич вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
В четверг третий номер посева во втором круге победил Жиля Мюллера из Люксембурга — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут.
Следующим соперником Раонича будет француз Жиль Симон (25-й сеяный), обыгравший бразильца Рожерио Дутру Силву — 6:4, 6:1, 6:1.
Немец Филипп Кольшрайбер (32) во втором круге победил американца Дональда Янга — 7:5, 6:3, 6:0. Испанец Пабло
Испанец Роберто
Болгарин Григор Димитров (15) переиграл корейца Чхуна Хёна — 1:6, 6:4, 6:4, 6:4. В третьем круге Димитров сыграет с французом Ришаром Гаске (18), который был сильнее аргентинца Карлоса Берлока — 6:1, 6:1, 6:1.
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