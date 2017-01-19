Раонич вышел в третий раунд Australian Open

В четверг третий номер посева во втором круге победил Жиля Мюллера из Люксембурга — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут.

Следующим соперником Раонича будет француз Жиль Симон (25-й сеяный), обыгравший бразильца Рожерио Дутру Силву — 6:4, 6:1, 6:1.

Немец Филипп Кольшрайбер (32) во втором круге победил американца Дональда Янга — 7:5, 6:3, 6:0. Испанец Пабло Карреньо-Буста (30) нанес поражение британцу Кайлу Эдмунду — 6:2, 6:4, 6:2.

Испанец Роберто Баутиста-Агут (13) взял верх над японцем Ёсихито Нисиокой — 6:2, 6:3, 6:3. Его соперником в третьем раунде будет соотечественник Давид Феррер (21), победивший американца Эрнесто Эскобедо — 2:6, 6:4, 6:4, 6:2.

Болгарин Григор Димитров (15) переиграл корейца Чхуна Хёна — 1:6, 6:4, 6:4, 6:4. В третьем круге Димитров сыграет с французом Ришаром Гаске (18), который был сильнее аргентинца Карлоса Берлока — 6:1, 6:1, 6:1.