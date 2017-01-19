Блинкова проиграла Плишковой во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии

Во втором круге Блинкова за 59 минут уступила пятой ракетке турнира чешке Каролине Плишковой со счетом 0:6, 2:6.

Следующей соперницей Плишковой будет латвийка Елена Остапенко, обыгравшая 31-ю сеяную Юлию Путинцеву из Казахстана — 6:3, 6:1.

Британка Йоханна Конта (9-й номер посева) во втором раунде победила японку Наоми Осаку — 6:4, 6:2. В третьем круге она сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (17), взявшей верх над хорваткой Донной Векич — 6:1, 6:3.

Француженка Каролин Гарсия (21) во втором круге нанесла поражение своей соотечественнице Осеан Доден — 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Следующей соперницей Гарсии будет чешка Барбора Стрыцова (16), победившая немку Андреа Петкович — 6:0, 7:5.