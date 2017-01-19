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19 января 2017, 9:40 | Теннис | Р-Спорт

Веснина победила Минеллу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

В четверг россиянка, посеянная 14-й, во втором раунде обыграла представительницу Люксембурга Менди Минеллу со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

Следующей соперницей Весниной будет победительница матча между американкой Дженнифер Брэди и британкой Хитер Уотсон.
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