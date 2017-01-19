Веснина победила Минеллу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
В четверг россиянка, посеянная 14-й, во втором раунде обыграла представительницу Люксембурга Менди Минеллу со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
Следующей соперницей Весниной будет победительница матча между американкой Дженнифер Брэди и британкой Хитер Уотсон.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter