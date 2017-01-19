Веснина победила Минеллу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии

В четверг россиянка, посеянная 14-й, во втором раунде обыграла представительницу Люксембурга Менди Минеллу со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

Следующей соперницей Весниной будет победительница матча между американкой Дженнифер Брэди и британкой Хитер Уотсон.